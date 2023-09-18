Служба госбезопасности Грузии обвинила оппозицию и воюющих за Украину грузин в подготовке переворота

Группа лиц планирует в октябре-декабре дестабилизировать ситуацию в Грузии и организовать беспорядки для свержения властей насильственным путем, утверждает служба госбезопасности (СГБ). По ее версии, организаторы заговора — бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, его зам и ныне заместитель военной контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе, бывший охранник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также командир воюющего на Украине «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили.

В СГБ заявили, что организаторы выбрали этот период времени, потому что осенью Еврокомиссия (ЕК) должна вынести решение о предоставлении статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз (ЕС). Как считает служба госбезопасности, предполагаемые преступники рассчитывают, что решение ЕК будет отрицательным, что послужит поводом для обвинения властей в проведении российских интересов.

«Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей в Украине и числящихся в организациях "Канвас" и "Отпор". Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах»,— сказано в заявлении СГБ (цитата по «Интерфаксу»).

По данным спецслужбы, разрабатываются несколько сценариев дестабилизации в Грузии. В их числе создание палаточного городка в центре Тбилиси, установка баррикад, пикетирование и захват правительственных зданий. Также утверждается, что организаторы готовы пойти на провокацию, убив на акции протеста одного из ее участников, чтобы возложить вину на полицию.

«В целях нейтрализации указанных рисков Служба государственной безопасности реализует, и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами»,— сказали в СГБ, уточнив, что также обратятся по этому вопросу «в соответствующие ведомства стран-партнеров».

ЕК в июне 2022 года отказалась предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Европейские власти считают, что страна должна сначала выполнить ряд условий. ЕС также выразил недовольство тем, что грузинские власти согласились возобновить авиасообщение с Москвой после того, как 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.

Лаура Кеффер