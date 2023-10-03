Азербайджанские силовики задержали экс-руководителей Нагорного Карабаха

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала второго президента и министра иностранных дел Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, третьего президента республики Бако Саакяна и председателя Национального собрания Давида Ишханяна. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.

По данным агентства, их доставили в Баку и будут судить «по уголовному делу за преступные деяния».

29 сентября азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. На следующий день Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-помощника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. В тот же день суд Азербайджана на четыре месяца арестовал экс-госминистра республики Рубена Варданяна.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. До этого Азербайджан провел на территории непризнанной республики «антитеррористические мероприятия», в результате которых погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. Власти Армении 2 октября сообщили, что из Нагорного Карабаха в страну прибыли более 100 тыс. человек.

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Петр Бузлаев