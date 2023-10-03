Пескову неизвестно о сроках официального начала президентской кампании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о назначенном на ноябрь официальном начале президентской кампании. Так он прокомментировал публикацию «Ъ» о том, что старт неформальной президентской кампании, вероятно, будет приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия» в следующем месяце.

«Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю»,— сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-колла.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что, если у Владимира Путина появятся планы посетить форум, об этом «своевременно» сообщат. «Что касается форума, если такие планы появятся у президента, мы вас проинформируем своевременно»,— сказал он.

Юридически кампания по выборам президента начнется с момента их назначения Совфедом. По российскому законодательству это решение должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года. То есть назначение выборов ожидается в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.

При этом неформальная президентская кампания может стартовать уже в ноябре, рассказали «Ъ» источники, близкие к администрации президента. Ее приурочат к открытию международной выставки-форума «Россия». По одному из возможных сценариев на этой площадке Владимир Путин может объявить о своем выдвижении на новый президентский срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предвыборная цивилизация».