Новак: российская нефть торгуется выше потолка цен

Введенный странами Запада потолок цен на нефть из России оказался неэффективен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, сейчас российская нефть торгуется дороже уровня $60 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам»,— сказал господин Новак в кулуарах клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Вице-премьер убежден, что подобные меры «делают только хуже» и создают прецедент, позволяющий в будущем их использовать против других стран. «Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, неэффективен и от него страдают в основном только конечные потребители»,— уверен Александр Новак.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России: она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). The Washington Post писала, что США сопротивляются просьбам Украины снизить потолок цен на российскую нефть до $30. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Лаура Кеффер