Обвиняемому в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под арестом Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском и краже ее телефона. Он пробудет под стражей до 9 января 2024 года, сообщили Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Мужчина находится в СИЗО с 1 сентября.

Как передает газета «КП-Екатеринбург», Эдуард Голиков принимал участие в закрытом заседании по видеосвязи из ИК-47 Каменска-Уральского. «Отпустите меня пожалуйста, ваша честь. Я не признаю вину. Я в шоке. Я взял только телефон у нее. Моя вина лишь в том что я не вызвал скорую ей»,— заявил обвиняемый.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. Ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Впоследствии при изучении камер наблюдения стало известно, что в вечер гибели девушки за ней некоторое время ехал велосипедист, которым оказался Эдуард Голиков. Мужчина заявлял следователям, что не следил за девушкой, а их маршруты просто совпали. Однако, когда он возвращался обратно, то якобы увидел, что подростку стало плохо, и она легла в канаву. После этого, по его словам, он взял телефон подростка и скрылся.

Предварительной причиной смерти подростка, по данным СМИ, могла стать асфиксия. Кроме того, анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в крови погибшей. Предполагается, что это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой.

Полина Хабарова

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