В крови скончавшейся школьницы на Урале обнаружили высокую концентрацию кофеина

В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), чье тело нашли в лесу, обнаружили высокую концентрацию кофеина, сообщает портал Е1 со ссылкой на источник. «Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой. Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти. Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинации»,— рассказал источник издания в силовых структурах.

Напомним, тело школьницы нашли ночью 9 августа. Сообщалось, что девочка приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа и пошла домой (путь около 6 км). По данным СМИ, ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом. Волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница. На них было замечено, что продолжительное время за ней едет велосипедист.

В конце августа по делу был задержан Эдуард Голиков, которого 1 сентября отправили под арест. Мужчина частично признал свою вину.

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