Причиной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском могла стать асфиксия

Предварительной причиной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском названа асфиксия. Об этом со ссылкой на источник пишет «КП-Екатеринбург». Точная причина смерти должна стать известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. Ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Волонтеры собрали записи с камер видеонаблюдения, на которые попала школьница, заметив, что продолжительное время за ней ехал велосипедист. Его задержали в конце августа, а 1 сентября суд отправил его под арест. Мужчина обвиняется не только в убийстве, но и краже телефона девушки.

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