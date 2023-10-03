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Коммерсантъ FM
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«Газпром» увеличил прокачку газа через Украину

«Газпром» (MOEX: GAZP) подает 42,3 млн куб. м. газа через ГИС «Суджа» на Украине. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Вчера, 2 октября, «Газпром» по согласованию с украинской стороной подавал 41,2 млн куб. м.

«''Газпром'' осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",— 42,3 миллиона кубометров на 3 октября»,— сказал господин Куприянов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Заявка на вторую приграничную ГИС «Сохрановка» отклонена — поставки через нее не осуществляются с мая 2022 года из-за отказа Украины. «Газпром» называл технологически невозможным перенос всех объемов поставок на ГИС «Суджа».

Поставки российского газа в Европу осуществляются только по украинскому маршруту и «Турецкому потоку». В середине 2022 года средний объем поставок через Украину составлял 41-42 млн куб. м. в сутки. В начале 2023 года экспорт снизился примерно на 40% из-за сокращения спроса. В августе этого года объем прокачки через «Суджу» восстановили до уровня 2022 года.

О ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Лусине Баласян

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