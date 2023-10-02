Германия передала Украине новый пакет помощи
ФРГ объявила о новой партии военной помощи Украине, в которую, в частности, вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber, следует из обновленного списка на сайте немецкого правительства.
В список также вошли:
- радиостанции для танков Leopard;
- 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
- 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
- 21 автомобиль для охраны границы;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 20 тыс. защитных очков;
- 239 криптофонов;
- около 33 тыс. боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- 1202 инфузионных насоса (медоборудование).
18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, должны были войти различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы. О предыдущем пакете военной помощи Украине правительство ФРГ сообщало 13 сентября. В него, в частности, вошли 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun.
Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».