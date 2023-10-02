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Коммерсантъ FM
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Германия передала Украине новый пакет помощи

ФРГ объявила о новой партии военной помощи Украине, в которую, в частности, вошли 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и мостоукладчик Biber, следует из обновленного списка на сайте немецкого правительства.

В список также вошли:

  • радиостанции для танков Leopard;
  • 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
  • 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
  • 21 автомобиль для охраны границы;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 20 тыс. защитных очков;
  • 239 криптофонов;
  • около 33 тыс. боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
  • 1202 инфузионных насоса (медоборудование).

18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, должны были войти различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы. О предыдущем пакете военной помощи Украине правительство ФРГ сообщало 13 сентября. В него, в частности, вошли 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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