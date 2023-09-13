Германия передала Украине 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. По решению правительства ФРГ вооруженные силы Украины получат 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами.

Таким образом, общее число поставленных Берлином Киеву БМП Marder достигло 60. Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи Украине переданы 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 2 бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования. Также ВСУ получат от ФРГ 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, 10 сенсоров для беспилотников и 1 систему спутникового наблюдения.

Предыдущий пакет военной помощи ФРГ направила Украине в конце августа. Тогда в поставку впервые вошли ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Помимо этого Киеву были направлены системы обнаружения дронов, 40 разведывательных БПЛА, грузовики Zetros и 22 млн патронов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов