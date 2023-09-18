Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете помощи Украине на €400 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, войдут различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы, передает Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На вопрос журналиста издания, почему в пакет не вошли дальнобойные ракеты Taurus, господин Писториус заявил: «Обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus».

О предыдущем пакете военной помощи Украине правительство ФРГ сообщало 13 сентября. В него, в частности, вошли 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun. 15 сентября, по итогам встречи с мэром Киева Виталием Кличко, глава Минобороны Германии предположил, что через пару недель Кабмин ФРГ примет решение о поставках Taurus. Он призвал Киев отнестись с пониманием к задержке с решением.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов