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Коммерсантъ FM
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Нигер принял инициативу Алжира по мирному урегулированию кризиса в стране

Нигер принял инициативу Алжира по мирному политическому урегулированию кризиса в стране. Об этом говорится в пресс-релизе на странице алжирского МИДа в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

«Правительство Алжира получило через МИД Нигера уведомление о согласии на посредничество Алжира, направленное на урегулирование кризиса в Нигере в рамках плана, представленного президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном»,— говорится в сообщении МИД Алжира.

Согласно сообщению, президент Алжира вслед за одобрением со стороны Нигера алжирской инициативы поручил главе МИДа Ахмеду Аттафу отправиться в Ниамей. В столице Нигера господин Аттафу должен провести подготовительное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами вопроса реализации алжирской инициативы.

В конце июля в Нигере произошел военный мятеж. Военные из президентской гвардии отстранили от власти главу государства Мохамеда Базума за госизмену. В середине августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились.

Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и эвакуации посольства.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».

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