Польша не приняла приглашение к участию в украинском военном форуме

Украинский посол Василий Зварич рассказал, что Польша получила приглашение на первый международный форум оборонных индустрий, прошедший на прошлой неделе в Киеве. Однако польская сторона не стала принимать в нем участие.

«Польша получила приглашение на военный форум в Киеве в числе первых»,— отметил посол в интервью польскому телеканалу TVN24. На вопрос, почему на форуме не было представителей Польши, господин Зварич ответил, что «это вопрос к польской стороне».

Он заявил, что решение об участии принимает государство и подчеркнул, что «с уважением относится к таким решениям». Украинский посол заметил, что «это не повод обвинять Украину в отсутствии Польши».

Первый международный оборонный форум прошел в Киеве 29 сентября. Мероприятие открыл президент Украины Владимир Зеленский. Правительство Украины отчиталось, что в рамках форума было заключено 20 соглашений, а также собран «альянс оборонных индустрий» — международный кластер по производству оружия и военной техники.

Подробнее — в материале «Киев уходит в глобальную оборону».

Александра Горошилова