Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польша не приняла приглашение к участию в украинском военном форуме

Украинский посол Василий Зварич рассказал, что Польша получила приглашение на первый международный форум оборонных индустрий, прошедший на прошлой неделе в Киеве. Однако польская сторона не стала принимать в нем участие.

«Польша получила приглашение на военный форум в Киеве в числе первых»,— отметил посол в интервью польскому телеканалу TVN24. На вопрос, почему на форуме не было представителей Польши, господин Зварич ответил, что «это вопрос к польской стороне».

Он заявил, что решение об участии принимает государство и подчеркнул, что «с уважением относится к таким решениям». Украинский посол заметил, что «это не повод обвинять Украину в отсутствии Польши».

Первый международный оборонный форум прошел в Киеве 29 сентября. Мероприятие открыл президент Украины Владимир Зеленский. Правительство Украины отчиталось, что в рамках форума было заключено 20 соглашений, а также собран «альянс оборонных индустрий» — международный кластер по производству оружия и военной техники.

Подробнее — в материале «Киев уходит в глобальную оборону».

Александра Горошилова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...