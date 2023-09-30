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Коммерсантъ FM
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Компании из Украины подписали 20 договоров на оборонном форуме в Киеве

На международном форуме оборонных индустрий в Киеве украинские компании заключили 20 договоров с иностранными партнерами. Это контракты на производство дронов, бронетехники и боеприпасов. Об этом сообщили в МИД Украины.

«В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества — совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих»,— сообщили в МИДе.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе оборонного форума был создан «альянс оборонных индустрий» — масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. По словам Владимира Зеленского, он будет финансироваться за счет продажи конфискованных российских активов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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