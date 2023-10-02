Власти прогнозируют рост производства СПГ в России к концу 2024 года на 43,3%

Объем годового производства сжиженного природного (СПГ) в России должен достичь 47,3 млн тонн в 2024 году. Это следует из паспорта государственной программы «Развитие энергетики», на который ссылается ТАСС. Согласно документу, производство СПГ в России в 2023 году составит 33 млн тонн, а в 2024 и 2025 годах — по 47,3 млн тонн. Соответственно, рост за год должен составить 43,33%.

В 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 млн тонн. Это рекордный показатель. При этом 11,5 млн тонн пришлось на завод проекта «Сахалин-2». Главная причина роста производства СПГ в 2022 году — сокращение объема ремонтных работ.

При этом за восемь месяцев 2023 года производство СПГ упало на 5,3% и составило 20,9 млн тонн. В августе было произведено 2,2 млн тонн СПГ (на 12% меньше уровня августа прошлого года и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года).

По данным расчетов неправительственной организации Global Witness на основе Kpler, в 2023 году Евросоюз импортирует рекордные объемы СПГ из России. За семь месяцев лидером по объему импорта российского СПГ стал Китай, за ним идут Испания и Бельгия.

Согласно отчету Global Witness, большая часть объемов российского СПГ поступает с завода «Ямал СПГ». Контрольный пакет предприятия принадлежит компании НОВАТЭК.

Министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что текущего производства СПГ в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на внешнем рынке. По его словам, спрос на российский СПГ фиксируется по всему миру, а не только среди новых партнеров в Юго-Восточной Азии.

О ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Анастасия Ларина