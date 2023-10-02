Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти прогнозируют рост производства СПГ в России к концу 2024 года на 43,3%

Объем годового производства сжиженного природного (СПГ) в России должен достичь 47,3 млн тонн в 2024 году. Это следует из паспорта государственной программы «Развитие энергетики», на который ссылается ТАСС. Согласно документу, производство СПГ в России в 2023 году составит 33 млн тонн, а в 2024 и 2025 годах — по 47,3 млн тонн. Соответственно, рост за год должен составить 43,33%.

В 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1%, до 32,5 млн тонн. Это рекордный показатель. При этом 11,5 млн тонн пришлось на завод проекта «Сахалин-2». Главная причина роста производства СПГ в 2022 году — сокращение объема ремонтных работ.

При этом за восемь месяцев 2023 года производство СПГ упало на 5,3% и составило 20,9 млн тонн. В августе было произведено 2,2 млн тонн СПГ (на 12% меньше уровня августа прошлого года и на 1,1% меньше, чем в июле 2023 года).

По данным расчетов неправительственной организации Global Witness на основе Kpler, в 2023 году Евросоюз импортирует рекордные объемы СПГ из России. За семь месяцев лидером по объему импорта российского СПГ стал Китай, за ним идут Испания и Бельгия.

Согласно отчету Global Witness, большая часть объемов российского СПГ поступает с завода «Ямал СПГ». Контрольный пакет предприятия принадлежит компании НОВАТЭК.

Министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что текущего производства СПГ в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на внешнем рынке. По его словам, спрос на российский СПГ фиксируется по всему миру, а не только среди новых партнеров в Юго-Восточной Азии.

О ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...