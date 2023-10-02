ФСБ сообщила о задержании в ЛНР подозреваемого в шпионаже

Правоохранительные органы задержали жителя ЛНР, передававшего Украине данные о передвижении сил российских военных, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной ФСБ. Возбуждено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Задержанный — уроженец города Рубежное. По версии ФСБ, мужчина занимался сбором данных «по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки». Фигурант дела передавал сведения военного характера — в частности, данные о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и ВС РФ.

В мае ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о вооруженных силах РФ, было возбуждено дело по аналогичной статье. В июне жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

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Лаура Кеффер