ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Житель Приморского края задержан по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины, сообщил центр общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Мужчине предъявлено обвинение, его арестовали.

Имя и какие-либо детали о задержанном не приводятся. По версии ФСБ, мужчина по заданию украинской разведки «собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края». Утверждается, что фигурант дела полностью осознавал возможность использования передаваемых данных против безопасности РФ.

На видеозаписи, которую распространила ФСБ, показаны кадры штурма дома подозреваемого силами спецназа. Также в ролике демонстрируются бутылки с желтой жидкостью и вставленными в горлышко запалами.

По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Владимир Путин в апреле подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. Кроме того, законом предусмотрено наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных.

Лаура Кеффер