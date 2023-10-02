Распределение крупнейших лимитов по льготным ипотечным программам (млрд руб.)

|
|Название
|Всего
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|Семейная
|ИТ
|Дальневосточная
|Сбербанк
|1157,07
|181,62
|81,96
|91,95
|801,54
|ВТБ
|369,68
|181,62
|81,96
|91,95
|14,14
|Совкомбанк
|81,79
|29,80
|35,29
|3,18
|13,51
|Альфа-банк
|74,14
|30,51
|30,33
|13,30
|—
|Банк «Дом.РФ»
|47,09
|13,94
|14,97
|14,76
|3,42
|Росбанк
|46,56
|12,71
|5,46
|28,38
|—
|ГПБ
|37,73
|18,16
|17,76
|1,81
|—
|«ФК Открытие»
|31,51
|6,13
|9,25
|8,56
|7,58
|Почта-банк
|15,07
|4,93
|10,14
|—
|—
|«Уралсиб»
|12,11
|7,52
|4,59
|—
|—
|Алмазэргиэнбанк
|8,49
|—
|—
|—
|8,49
|«Абсолют»
|5,71
|3,63
|1,37
|0,71
|—
|УБРИР
|3,04
|1,74
|0,91
|0,39
|—
|МТС-банк
|2,87
|0,54
|2,11
|0,21
|—
|РНКБ
|2,55
|1,45
|1,09
|—
|—