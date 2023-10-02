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Коммерсантъ FM
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Распределение крупнейших лимитов по льготным ипотечным программам (млрд руб.)

Название Всего В том числе
На новостройки Семейная ИТ Дальневосточная
Сбербанк 1157,07 181,62 81,96 91,95 801,54
ВТБ 369,68 181,62 81,96 91,95 14,14
Совкомбанк 81,79 29,80 35,29 3,18 13,51
Альфа-банк 74,14 30,51 30,33 13,30
Банк «Дом.РФ» 47,09 13,94 14,97 14,76 3,42
Росбанк 46,56 12,71 5,46 28,38
ГПБ 37,73 18,16 17,76 1,81
«ФК Открытие» 31,51 6,13 9,25 8,56 7,58
Почта-банк 15,07 4,93 10,14
«Уралсиб» 12,11 7,52 4,59
Алмазэргиэнбанк 8,49 8,49
«Абсолют» 5,71 3,63 1,37 0,71
УБРИР 3,04 1,74 0,91 0,39
МТС-банк 2,87 0,54 2,11 0,21
РНКБ 2,55 1,45 1,09

Банки ранжированы по суммарному объему выделенных лимитов.

По данным АО «Дом.РФ».

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