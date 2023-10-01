Боррель впервые встретился с главой Минобороны Украины Умеровым

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, назначенным на должность в начале сентября. Встреча прошла в Киеве. Стороны обсудили военную помощь Киеву, а также потенциальное соглашение о гарантиях безопасности Украине со стороны ЕС, сообщил в соцсети X господин Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии прибыл на Украину с необъявленным визитом вчера, 30 сентября. Изначально господин Боррель посетил Одессу, в которой выступил с заявлением о поддержке Украины на фоне Спасо-Преображенского собора. Позднее он прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня на Украине отмечается праздник День защитников и защитниц страны. Утром господин Боррель опубликовал в X пост, в котором поздравил украинских граждан и назвал этот праздник «свидетельством героической борьбы украинского народа за свободу против агрессивной войны».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов