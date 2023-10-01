Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боррель после Одессы приехал в Киев

Глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне, 30 сентября, господин Боррель приехал в Одессу. О его визите заранее не сообщалось.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат и выразить поддержку тем, кто защищает Украину от необоснованной агрессии»,— написал Жозеп Боррель в соцсети X (бывшая Twitter).

Сегодня, 1 октября, на Украине отмечается праздник День защитников и защитниц страны. Утром господин Боррель опубликовал в X пост, в котором поздравил украинских граждан и назвал этот праздник «свидетельством героической борьбы украинского народа за свободу против агрессивной войны».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...