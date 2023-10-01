Боррель после Одессы приехал в Киев

Глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне, 30 сентября, господин Боррель приехал в Одессу. О его визите заранее не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Удостоен чести присутствовать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром Дмитрием Кулебой на церемонии почтения памяти погибших солдат и выразить поддержку тем, кто защищает Украину от необоснованной агрессии»,— написал Жозеп Боррель в соцсети X (бывшая Twitter).

Сегодня, 1 октября, на Украине отмечается праздник День защитников и защитниц страны. Утром господин Боррель опубликовал в X пост, в котором поздравил украинских граждан и назвал этот праздник «свидетельством героической борьбы украинского народа за свободу против агрессивной войны».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».