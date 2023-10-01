Россиянка Андреева вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Матч длился 1 час 16 минут. Мирра Андреева исполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, допустила одну двойную ошибку. На счету у Барборы Крейчиковой четыре эйса и пять ошибок на подаче.

16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA, у нее на счету нет побед на турнирах под эгидой организации. 27-летняя Крейчикова — 11-я ракетка мира, имеет шесть титулов WTA. В текущем сезоне теннисистки встречались на Wimbledon. Тогда Крейчикова снялась c матча из-за травмы, Андреева одержала победу со счетом 6:3, 4:0.

Общий призовой фонд турнира WTA-1000 в Пекине составляет $8 млн. В следующем круге Мирра Андреева встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.