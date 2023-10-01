В Екатеринбурге устроили акцию памяти основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

В Екатеринбурге около бывшего офиса ЧВК «Вагнер» проходит акция в память об основателе частной военной компании Евгении Пригожине. Об этом сообщает 66.ru. К зданию на ул. Розы Люксембург, где установлен его портрет, несут цветы.

По данным издания, акции на 40-й день после гибели основателя ЧВК проходит почти в 30 городах России. Напомним, 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600, в котором находились Евгений Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате». Уроженца Асбеста (Свердловская область) Дмитрия Уткина похоронили в подмосковном городе Мытищи. На месте крушения Embraer Legacy 600 поставили памятник.

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