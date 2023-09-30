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Коммерсантъ FM
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Лидер оппозиции Словакии: вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо вновь выступил против передачи оружия Украине. Его партия Smer может победить на предстоящих выборах.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств»,— сказал господин Фицо The Telegraph. «Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет... Это не тот путь, которым можно разрешить конфликт между Украиной и РФ»,— добавил он.

Господин Фицо заявил, что у Словакии не осталось собственного оружия из-за его передачи Украине. Он также выступил против антироссийских санкций. По мнению политика, именно они стали причиной роста темпов инфляции. Бывший премьер Словакии преуменьшает шансы Украины на вступление в Евросоюз и сравнивает войска НАТО в Словакии с нацистами, пишет The Telegraph.

Как отмечает газета, 51% словаков проголосовал бы за то, чтобы остаться в НАТО, если бы состоялся референдум. По данным Евробарометра ЕС, уровень поддержки санкций упал в стране до 24%. Прекратить отправлять помощь Украине хотят от 51 до 60% граждан от 25 до 64 лет.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Словакии 30 сентября. В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера, но он остался на посту с ограниченными полномочиями до новых выборов. Оппозиционная партия Smer опережает Progresivne Slovensko в итоговых опросах исследовательских компаний Ipsos и Focus.

Леонид Уварчев

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