Бывший премьер Словакии Роберт Фицо вновь выступил против передачи оружия Украине. Его партия Smer может победить на предстоящих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

«Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств»,— сказал господин Фицо The Telegraph. «Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет... Это не тот путь, которым можно разрешить конфликт между Украиной и РФ»,— добавил он.

Господин Фицо заявил, что у Словакии не осталось собственного оружия из-за его передачи Украине. Он также выступил против антироссийских санкций. По мнению политика, именно они стали причиной роста темпов инфляции. Бывший премьер Словакии преуменьшает шансы Украины на вступление в Евросоюз и сравнивает войска НАТО в Словакии с нацистами, пишет The Telegraph.

Как отмечает газета, 51% словаков проголосовал бы за то, чтобы остаться в НАТО, если бы состоялся референдум. По данным Евробарометра ЕС, уровень поддержки санкций упал в стране до 24%. Прекратить отправлять помощь Украине хотят от 51 до 60% граждан от 25 до 64 лет.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Словакии 30 сентября. В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера, но он остался на посту с ограниченными полномочиями до новых выборов. Оппозиционная партия Smer опережает Progresivne Slovensko в итоговых опросах исследовательских компаний Ipsos и Focus.

Леонид Уварчев