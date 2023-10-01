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Коммерсантъ FM
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Десятки тысяч израильтян 39-ю неделю подряд протестовали против судебной реформы

В Израиле вновь состоялась массовая акция протеста против судебной реформы. Протесты проходят уже 39-ю неделю подряд, передает The Times of Israel.

По данным организаторов, демонстрации состоялись примерно в 150 местах по всей стране. По оценке CrowdSolutions, в Тель-Авиве в основной акции приняли участие около 85 тыс. человек. Протестующие там ненадолго перекрывали центральное шоссе города. Полиция оттеснила их. Двое протестующих были арестованы, в отношении еще семи были выписаны штрафы.

На этой неделе участники протестов среди прочего обвиняли правительство в разделении и расколе общества по религиозному и светскому принципу. Причиной стал инцидент в канун иудейского праздника Йом Кипур: на площади Дизенгоф в Тель-Авиве произошли столкновения между светскими горожанами и организаторами коллективной молитвы, разделенной по половому признаку, которая прошла вопреки запрету властей.

Поводом для регулярных многотысячных протестов является судебная реформа — закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Движение реформы долгое время было приостановлено, однако в конце июля депутаты правящей коалиции поддержали документ.

Что нужно знать о судебной реформе, против которой протестуют в Израиле

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Как реформа повлияла на Израиль — в материале «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Леонид Уварчев

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