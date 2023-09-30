Alpha News: при выезде из Карабаха был задержан глава русской общины Бордов

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари, с которого начинается Лачинский коридор. Об этом сообщило издание Alpha News со ссылкой на выезжающих очевидцев.

Как отмечает издание, Александр Бордов не выходит на связь двое суток. Официальной информации о его задержании нет.

Господин Бордов работал церковным старостой прихода храма Рождества Христова на территории, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

27 сентября азербайджанские силовики задержали бизнесмена, бывшего премьера НКР Рубена Варданяна на выезде из Нагорного Карабаха в Армению. У КПП на въезде в Лачинский коридор вчера, 29 сентября, был задержан экс-командующий армией НКР Левон Мнацаканян.

Жители Нагорного Карабаха покидают регион после «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, которые проходили с 19 по 20 сентября. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха уехало свыше 100 тыс. армян.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Лусине Баласян