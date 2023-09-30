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Коммерсантъ FM
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Alpha News: при выезде из Карабаха был задержан глава русской общины Бордов

Глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов был задержан во время проезда через КПП на мосту Акари, с которого начинается Лачинский коридор. Об этом сообщило издание Alpha News со ссылкой на выезжающих очевидцев.

Как отмечает издание, Александр Бордов не выходит на связь двое суток. Официальной информации о его задержании нет.

Господин Бордов работал церковным старостой прихода храма Рождества Христова на территории, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

27 сентября азербайджанские силовики задержали бизнесмена, бывшего премьера НКР Рубена Варданяна на выезде из Нагорного Карабаха в Армению. У КПП на въезде в Лачинский коридор вчера, 29 сентября, был задержан экс-командующий армией НКР Левон Мнацаканян.

Жители Нагорного Карабаха покидают регион после «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, которые проходили с 19 по 20 сентября. По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха уехало свыше 100 тыс. армян.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Как беженцы из Карабаха добираются до Армении

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян&lt;br> На фото: семья беженцев

«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев&lt;br> На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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