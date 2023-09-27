В предвыборных опросах в Словакии лидирует партия, выступающая против военной помощи Украине

Оппозиционная партия Smer опережает Progresivne Slovensko в итоговых опросах исследовательских компаний Ipsos и Focus перед выборами в Словакии. Партию Smer возглавляет экс-премьер Роберт Фицо, выступающий против военной поддержки Украины.

Ipsos провела исследование по заказу газеты Dennik N, Focus — по заказу TV Markiza. Первая компания ожидает победы Smer с результатом 20,6%, вторая — с 18%. Progresivne Slovensko набирает в опросах 19,8% и 16,6% соответственно. По данным Ipsos, за последнее время поддержка Progressive Slovakia выросла на 2,6 процентного пункта, Smer — на 0,3 п. п.

Места в парламенте могут получить восемь партий, но ни одна из них не получит большинства. Поэтому партиям придется объединяться в коалиции. Роберт Фицо ранее обещал защитить национальные интересы Словакии и прекратить военную поддержку Украины. В Progresivne Slovensko наоборот обещали сохранить поддержку Киева, передает Reuters.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Словакии 30 сентября. В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера, но он остался на посту с ограниченными полномочиями до новых выборов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев