НАТО решило использовать в Косово дополнительные силы для стабилизации

Совет НАТО разрешил использование в частично признанном Косово дополнительных сил KFOR (Kosovo Force, или СДК — «Силы для Косова», международный контингент под руководством НАТО) для стабилизации обострившегося конфликта с Сербией. При этом Совет НАТО призвал стороны к диалогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

«Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС, поскольку это единственный способ решить нерешенные проблемы и достичь решений, которые уважают права всех сообществ. Это ключ к прочной безопасности в Косово и стабильности в регионе»,— говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Решение о привлечении дополнительных сил в совете НАТО приняли вчера, 28 сентября. В прошлый раз присутствие контингента KFOR в Косово увеличивали в мае этого года. Силы KFOR продолжат координировать свои действия с Белградом, Приштиной, миссией ЕС по верховенству закона, а также с ОБСЕ и миссией ООН в Косово.

Ночью 24 сентября у косовской деревни Банска около 30 мужчин в камуфляже и масках обстреляли полицейский патруль. Они убили офицера. Днем нападавшие укрылись в сербском монастыре, после чего начали перестрелку с полицией. После этого неизвестные скрылись ночью. Трое из 30 укрывшихся в монастыре были убиты, еще шесть удалось задержать.

Премьер министр Косова Альбин Курти возложил ответственность за действия вооруженной группировки на Сербию. Президент Сербии Александр Вучич признал, что трое убитых косовской полицией мужчин были сербами. При этом он добавил, что вооруженная группировка не связана с армией или полицией страны. Россия поддержала Сербию.

Подробнее об очередном конфликте Косово и Сербии читайте в публикации «Ъ» «Косовская битва на мосту».

Анастасия Ларина