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Коммерсантъ FM
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Россия поддержала Сербию после инцидента в Банске

Представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент в деревне Банска «зачисткой Косово от сербов». Она возложила вину за произошедшее на власти Косово и указала на риск возобновления этнических чисток в регионе, говорится в сообщении на сайте МИДа.

Мария Захарова заявила, что действия премьер-министра Косово Альбина Курти направлены «на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов». По ее словам, северные регионы Косово находятся «на краю гуманитарной катастрофы» в связи с запретом ввоза товаров из центральной Сербии.

В ночь на 24 сентября у деревни Банска примерно 30 мужчин в камуфляже и масках обстреляли косовский полицейский патруль, убив одного офицера. Днем они укрылись в близлежащем сербском монастыре, вступили в перестрелку с полицией, а с наступлением темноты скрылись. По данным полиции Косово, 3 из 30 укрывшихся в монастыре вооруженных мужчин были убиты, еще 6 задержаны.

Альбин Курт возложил ответственность за действия вооруженной группы на Сербию. Президент Сербии Александр Вучич вечером 24 сентября обратился к гражданам. Он заявил, что трое убитых косовской полицией мужчин были сербами, однако группировка не связана с армией или полицией страны. В своем обращении президент отметил, что «предупреждал, что такое может произойти, и это произошло — сербы взбунтовались».

«Убеждены, что путь к стабилизации и долговременному урегулированию в Косово пролегает исключительно через всеобъемлющее выполнение краеугольной резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов, прежде всего в части формирования в крае Сообщества сербских муниципалитетов»,— цитирует пресс-служба МИДа заявление Марии Захаровой.

Подробнее об обострении ситуациии на Балканах — в материале «Косовская битва на мосту».

Александра Горошилова

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