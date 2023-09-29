Чемпионат на троих

Стартовавший чемпионат России по волейболу среди женских команд, скорее всего, выльется в очень жаркую схватку за золото между тремя клубами — прошлогодними финалистами московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом», а также «Динамо» казанским, которое возглавил знаменитый тренер Зоран Терзич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Локомотив» и «Динамо»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Матч между командами «Локомотив» и «Динамо»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Женский чемпионат России по волейболу открылся в четверг матчем, в котором калининградский «Локомотив» в трех сетах обыграл крепкую екатеринбургскую «Уралочку», ни в одной из партий не позволив ей хотя бы приблизиться к отметке в 20 набранных очков. Итог этого матча лишь подтвердил предположения, что его победительницы обязаны считаться фаворитами в предстоящем сезоне.

«Локомотив» дважды подряд, в 2021 и 2022 годах, брал золото первенства, а в предыдущем турнире уступил в финале московскому «Динамо». Чтобы вернуть себе награду, калининградский клуб провел грандиозную перекройку состава, сделавшую его, кажется, только сильнее.

Приобретений — полдюжины, и такие новички, как диагональная Эбрар Каракурт, недавно завоевавшая золотую медаль в Лиге наций с турецкой сборной, выглядят гарантией успешной охоты за медалями.

Конкуренцию «Локомотиву» точно обязано составить столичное «Динамо», которое тоже перетряхнуло заявку, пусть не в таких масштабах. Свою мощь оно уже показало в важном предсезонном турнире Кубок 100-летия волейбола, неделю назад одолев в его финальном матче «Ленинградку».

В последнее время перед стартом чемпионата России, как правило, выделялись два клуба. Нынешний, кажется, является исключением из правила, потому что нельзя не обратить внимание на «Динамо Ак Барс» из Казани. Его возглавил работающий тренером сборной России, отстраненной от международных соревнований, знаменитый сербский специалист Зоран Терзич, который на клубном уровне всегда был чрезвычайно эффективен. Подбор же игроков, имеющихся у него в распоряжении, смотрится чрезвычайно ярко. В команде, скажем, появились классные легионеры вроде лидера сборной Италии Элены Пьетрини.

Алексей Доспехов