После атаки на курскую электроподстанцию без света остались 4 тыс. человек

Прокуратура Курской области сообщила, что контролирует проведение восстановительных работ на электроподстанции в слободе Белая Беловского района. Утром сегодня, 29 сентября, украинский беспилотник сбросил на нее два взрывных устройства, после чего загорелся один из трансформаторов.

«По предварительным данным, без света остались более 4 тыс. жителей сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница»,— уточнили в облпрокуратуре. Надзорное ведомство открыло горячую линию по вопросу соблюдения прав местных жителей при организации подачи электрической энергии в жилые дома. Губернатор Курской области Роман Старовойт после атаки на подстанцию сообщал, что к восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.

Всего над территорией Курской области в ночь на пятницу были сбиты десять беспилотников, еще один уничтожен в Калужской области. Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что в результате отражения атаки БПЛА пострадавших и разрушения инфраструктуры на территории региона нет.

О том, как в Курске беспилотники повредили здание ФСБ и жилые объекты,— в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж