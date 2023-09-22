Спрос на моторное топливо в Ставропольском крае увеличился на 30%

Спрос на моторное топливо на территории Ставропольского края увеличился более чем на 30% относительно сентября прошлого года. В связи с этим на некоторых АЗС наблюдаются перебои с наличием бензина, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

«Учитывая высокий уровень спроса и ограниченное количество у компаний транспортных авто-цистерн, возникают локальные простои на АЗС по одному-двум видам топлива»,— отмечает пресс-служба ведомства.

В сообщении также подчеркивается, что компаниями оперативно принимаются необходимые меры по подвозу нефтепродуктов. Министерство энергетики, промышленности и связи контролирует ситуацию.

Напомним, ранее депутаты краевой Думы Ставрополья направили в правительство РФ обращение с вопросом об урегулирования ситуации с нехваткой топлива в регионе. Стоимость дизельного топлива в крае с начала июня выросла на 26,5% — до 72,4 тыс. руб. за 1 т.

Анастасия Назарова