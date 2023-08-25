Дума Ставрополья обратилась в правительство РФ с проблемой нехватки топлива

Депутаты Думы Ставропольского края направили председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с просьбой об урегулирования ситуации с нехваткой топлива на региональных нефтебазах. Если не принять меры к решению проблемы, то осенние полевые работы окажутся под угрозой срыва, сообщает пресс-служба парламента Ставрополья.

По информации властей, в регионе в наличии имеется 41,8 тыс. т дизельного топлива и 4,2 тыс. т бензина, что составляет 43% и 49,4% соответственно от потребностей аграриев для завершения уборки и подготовки к осеннему севу. Также в обращении отмечается возросшая с начала июня на 26,5% цена на дизельное топливо (72,4 тыс. руб. за 1 т).

«Существует вероятность дальнейшего роста цен на топливно-смазочные материалы, что неблагоприятно скажется на финансовом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей края при проведении сезонно-полевых работ»,— цитирует обращение пресс-служба думы.

Отмечается, что аналогичное обращение направлено в Министерство сельского хозяйства России.

Ранее сообщалось, что в ряде южных регионов наблюдается дефицит моторного топлива. Власти Ростовской области заявили, что ажиотаж связан с возросшим транспортным трафиком в Крым через территорию региона.

Анастасия Назарова