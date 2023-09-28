В Белгородской области город и два села остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина частично остались без света сам город и два соседних села — Ржевка и Нежеголь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Также зафиксировано попадание снарядов на территорию промышленного предприятия. Из-за этого незначительно повреждены несколько производственных цехов.

Ранее сегодня после обстрела села Теребрена Краснояружского района Белгородской области были зафиксированы повреждения на десяти объектах.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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