В Белгородской области город и два села остались без света из-за обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина частично остались без света сам город и два соседних села — Ржевка и Нежеголь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.
Также зафиксировано попадание снарядов на территорию промышленного предприятия. Из-за этого незначительно повреждены несколько производственных цехов.
Ранее сегодня после обстрела села Теребрена Краснояружского района Белгородской области были зафиксированы повреждения на десяти объектах.
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