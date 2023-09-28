Под Белгородом сбит один беспилотник; в Курской области — три

В Белгородском районе Белгородской области российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— рассказал глава региона. Министерство обороны РФ данные о сбитии беспилотника пока не публиковало.

Позднее курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что возле села Горналь Суджанского района комплексы радиоэлектронной борьбы посадили два беспилотника. Один из них при посадке сдетонировал, обошлось без разрушений.

Утром Роман Старовойт сообщал, что один БПЛА был сбит силами ПВО возле села Макаровка Курчатовского района, возле Курской АЭС.

Что происходит в Черноземье 28 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин