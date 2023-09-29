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Посол Степанов: фонд эсэсовца Хунки в Канаде закрыли после запроса России

Университет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени украинца Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», после обращения посольства РФ, утверждает российский посол в Оттаве Олег Степанов. На этой неделе разразился скандал из-за чествования 98-летнего Ярослава Хунки в канадском парламенте.

Как рассказал «РИА Новости» господин Степанов, посольство РФ через соцсети обратилось к руководству университета и попросило прокомментировать ситуацию. По словам дипломата, «буквально через несколько часов» университет объявил о закрытии фонда. «(Университет.— "Ъ") возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль. Работы посольства здесь оказалась своевременной и правильной»,— добавил Олег Степанов.

Дивизия СС «Галичина» участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. С осени 1943 года подразделения дивизии использовали в операциях против партизан на территории Европы. Члены дивизии подавляли Словацкое восстание.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Энтони Рота попросил поаплодировать Ярославу Хунке, представив его как «ветерана борьбы против русских». Власти Польши и Белоруссии потребовали от канадских властей извинений. Господин Рота подал в отставку. Парламент Канады после этого осудил нацизм, а канадский премьер Джастин Трюдо принес извинения.

Подробности — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

Лаура Кеффер

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