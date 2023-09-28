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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью БПЛА

Минобороны России сообщило, что около 21:00 мск была пресечена атака украинского БПЛА самолетного типа. Беспилотник был сбит средствами ПВО над Белгородской областью, другие подробности не приводятся.

В регионе на фоне российской военной операции на Украине был введен режим высокого уровня террористической опасности. 26 сентября, по данным белгородских властей, за сутки в регион прилетело шесть беспилотников и более 130 снарядов. Вчера, 27 сентября, во время обстрела села Большетроицкое Шебекинского городского округа был ранен один человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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