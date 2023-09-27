Косивший траву житель белгородского села ранен при обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ранении местного жителя во время обстрела села Большетроицкое Шебекинского городского округа вооруженными силами Украины. В момент обстрела пострадавший косил траву на участке. Он получил осколочные ранения бедра, бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 в Белгороде. Также в результате обстрела повреждено частное домовладение, в котором посечена крыша. На месте работают оперативные и аварийные службы, выполняется подомовой обход территории.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Вчера, 26 сентября, осколочное ранение головы получила жительница села Долгое в Валуйском городском округе. Также были повреждены четыре частных дома и два легковых автомобиля. Всего за последние сутки, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, по территории региона было выпущено порядка 138 различных снарядов и несколько беспилотников.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж