За сутки в Белгородскую область со стороны Украины прилетело шесть беспилотников и более 130 снарядов

Во вторник, 26 сентября, ВСУ выпустили по Белгородской область более 130 снарядов и шесть беспилотников. В результате обстрелов пострадал один человек, разрушения зафиксированы в восьми населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка ударили шестью артиллерийскими снарядами. Над поселком Разумное был сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотника было сброшено пять взрывных устройств. Последствий на земле не обнаружено.

В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Долгое — установлено попадание 20 снарядов. Один из боеприпасов упал на территории частного домовладения — местная жительница получила ранение головы. Была госпитализирована в центральную районную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Также выбиты окна, посечены фасады и кровля в четырех домах. Повреждены два автомобиля. Кроме того, противник трижды атаковал село Долгое с помощью дрона-камикадзе, из-за чего был поврежден один из инфраструктурных объектов связи. По хутору Дубровка и селу Бирюч было выпущено семь и десять артиллерийских снарядов соответственно. В этих населенных пунктах разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета была атакована окраина хутора Старый — зафиксировано попадание шести снарядов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе в селе Санково и поселке Горьковский было сбито по беспилотнику самолетного типа. Последствия на земле не зафиксированы. По окраине хутора Байрак противник ударил 14 артиллерийскими минами, по окраинам сел Безымено и Почаево — десятью и тремя соответственно. В этих населенных пунктах разрушений нет. Также под минометный обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая — установлено попадание трех снарядов. В одном частном домовладении осколками боеприпасов посечены крыша, фасад, окна, забор и пристройка. Кроме того, семь артиллерийских мин было выпущено по селу Пороз. Из-за этого выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки в четырех частных домовладениях.

В Краснояружском районе окраина села Прилесье была атакована одним артиллерийским снарядом, окраины селе Теребрено и Вязовое — четырьмя и тремя соответственно. Обошлось без последствий. Также из артиллерии был обстрелян поселок Задорожный. Повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено пять артиллерийских снарядов и две артиллерийские мины. Повреждены ЛЭП и водонапорная башня, в одном частном домовладении посечены забор и надворная постройка. Под артиллерийский обстрел попало село Червона-Дибровка — зафиксировано попадание двух снарядов. Оборвана ЛЭП. Также в селе был сбит квадрокоптер противника. По селу Большетроицкое ударили десятью артиллерийскими снарядами. Выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждены три «объекта торговли», автомобиль и гараж. Девять артиллерийских снарядов было выпущено по городу Шебекино — есть повреждения в одном частном домовладении. По селу Середа и хутору Марьино ударили восемью и тремя артиллерийскими минами соответственно. Обошлось без последствий.

Как Белгородская область пережила многочисленные атаки беспилотников в последние дни — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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