МИД Азербайджана: слова Пашиняна об этнических чистках угрожают достижению мира

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об этнических чистках и депортации армян в Нагорном Карабахе подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном.

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«Подобные алармистские высказывания, помимо того что противоречат заявлению премьер-министра Армении от 21 сентября об отсутствии угрозы армянским жителям со стороны Азербайджана, также подрывают усилия Азербайджана в направлении гуманитарной поддержки и реинтеграции, подрывают возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией»,— говорится в заявлении азербайджанского МИДа (цитата по сайту министерства).

В ведомстве заявили, что армянское руководство игнорирует тот факт, что Баку оказывает армянам Карабаха гуманитарную поддержку. Выезд армян с территории Нагорного Карбаха является личным делом этих людей, подчеркнули в министерстве.

«Если какая-то часть жителей Армении не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти и подчиняться им, мы не можем их заставить это сделать. Наоборот, мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества»,— отметили в ведомстве.

Ранее сегодня, 28 сентября, Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армянского населения в результате акций Баку по проведению этнических чисток армян и депортации армянского населения.

Сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Не признанное мировым сообществом государство прекратит свое существование до 1 января 2024 года. По состоянию на 14:00 по местному времени в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 70,5 тыс. человек.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Эрдни Кагалтынов