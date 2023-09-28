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Коммерсантъ FM
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Пашинян: в Нагорном Карабахе скоро не останется армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армянского населения. Ранее сегодня, 28 сентября, стало известно, что больше половины жителей Нагорного Карабаха (65 тыс. из 120 тыс. человек) уехали в Армению.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем мы уже давно предупреждаем международное сообщество»,— сказал Никол Пашинян на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Сегодня, 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Не признанное мировым сообществом государство прекратит свое существование до 1 января 2024 года.

Решение о ликвидации республики было принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».

Это произошло после объявленной азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым «антитеррористической операции» в Карабахе, после завершения которой (она длилась всего сутки) Баку заявил о планах интегрировать армян в регионе в Азербайджан.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Как беженцы из Карабаха добираются до Армении

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян&lt;br> На фото: семья беженцев

«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев&lt;br> На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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«Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян
На фото: семья беженцев

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении

Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP

Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев
На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

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