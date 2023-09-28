Пашинян: в Нагорном Карабахе скоро не останется армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армянского населения. Ранее сегодня, 28 сентября, стало известно, что больше половины жителей Нагорного Карабаха (65 тыс. из 120 тыс. человек) уехали в Армению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем мы уже давно предупреждаем международное сообщество»,— сказал Никол Пашинян на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Сегодня, 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Не признанное мировым сообществом государство прекратит свое существование до 1 января 2024 года.

Решение о ликвидации республики было принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».

Это произошло после объявленной азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым «антитеррористической операции» в Карабахе, после завершения которой (она длилась всего сутки) Баку заявил о планах интегрировать армян в регионе в Азербайджан.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Анастасия Ларина