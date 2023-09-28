Руководство ОСК оценило резерв эффективности петербургских верфей

Председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация», глава ВТБ Андрей Костин и генеральный директор корпорации Андрей Пучков провели аудит трех судостроительных предприятий в Петербурге — Адмиралтейских верфей, Балтийского и Пролетарского заводов. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-я Международная выставка и конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева - 2023" в петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ 17-я Международная выставка и конференция по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева - 2023" в петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам осмотра производственных мощностей господин Пучков заявил, что перед директорами данных предприятий поставлена задача по повышению эффективности. Резервы для этого, по словам топ-менеджера ОСК, имеются.

«С учетом специализации заводов и верфей будем совместно вырабатывать меры, позволяющие вывести их на современный уровень технологического развития. И, что особенно важно, обеспечить конкурентоспособность»,— цитирует Андрея Пучкова пресс-служба ОСК.

В сентябре Андрей Костин, ставший в августе председателем совета директоров корпорации, заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК. Кроме того, он отметил сильное технологическое отставание и большие проблемы в корпоративном управлении. Глава ВТБ добавил, что у ОСК нет единой реальной финансовой отчетности, что усложняет понимание эффективности деятельности предприятий.

Напомним, что ВТБ получил от государства 100% акций ОСК в доверительное управление сроком на 5 лет. Андрей Костин подчеркивал, что государство должно капитализировать компанию, «закрыв старые дыры», но не за счет ВТБ

Кроме того, ранее появилась информация, что офис ОСК может переехать из Петербурга в Москву. В самой корпорации заявили, что вопрос о том, какие подразделения будут находиться в столице, а какие в городе на Неве, пока находится в стадии проработки.

Подробнее о переходе ОСК в доверительное управление ВТБ читайте в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Алла Михеенко

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