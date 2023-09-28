В Кольцово возникли трудности с регистрацией на рейсы из-за DDoS-атаки

Аэропорт Кольцово столкнулся с трудностями при регистрации пассажиров на рейсы из-за массированной DDoS-атаки на российскую систему бронирования Leonardo. В УК «Аэропорты регионов» «Ъ-Урал» сообщили, что сейчас глобальный сбой устранен.

Екатеринбургский аэропорт продолжает регистрацию пассажиров на все рейсы. Чтобы компенсировать время сбоя, открыты дополнительные стойки регистрации, увеличено количество сотрудников в зоне регистрации.

О DDoS-атаке на Leonardo ранее сообщил «Ростех». Госкорпорация утверждает, что атака совершалась из-за рубежа. На фоне этого проблемы с регистрацией возникли в нескольких российских аэропортах, однако их удалось решить.

В прошлом году все 53 российские авиакомпании были вынуждены перейти на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела российские компании на платформу Leonardo, разработанную «Сирена-Тревел», компанией, аффилированной с «Ростехом».

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