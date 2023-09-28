«Аэрофлот» сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

Работоспособность российской системы бронирования Leonardo восстановлена, сообщил «Аэрофлот» (MOEX: AFLT). На систему была совершена DDoS-атака из-за рубежа.

«Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Сбой произошел в системе утром 28 сентября. Из-за этого была затруднена регистрация в аэропортах. По данным «Ростеха», на систему была совершена массированная DDoS-атака. Некоторые аэропорты, например Внуково и Пулково, подтверждали сбой, но сейчас они работают в штатном режиме.

В аэропорте Домодедово также сообщили «Ъ», что сейчас он работает в штатном режиме «после краткосрочного технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров, на период которого авиакомпаниям-партнерам были предложены альтернативные варианты регистрации».

В прошлом году все 53 российские авиакомпании были вынуждены перейти на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела российские компании на платформу Leonardo, разработанную «Сирена-Тревел», компанией, аффилированной с «Ростехом».

Леонид Уварчев, Айгуль Абдуллина