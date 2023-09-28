Система бронирования Leonardo подверглась массированной DDoS-атаке из-за рубежа

«Ростех» отражает массированную DDoS-атаку на российскую систему бронирования Leonardo. Госкорпорация утверждает, что атака совершена из-за рубежа.

«Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме»,— говорится в сообщении «Ростеха» в Telegram.

О проблемах с Leonardo ранее сообщила группа «Аэрофлот». Из-за этого затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети группы. О проблемах «Ъ» сообщали в петербургском аэропорту Пулково, но позднее работа была восстановлена. Пресс-служба «Уральских авиалиний» и источник «Ъ» Utair также подтвердили сбой.

В прошлом году все 53 российские авиакомпании были вынуждены перейти на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела российские компании на платформу Leonardo, разработанную «Сирена-Тревел», компанией, аффилированной с «Ростехом».