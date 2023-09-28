Суд вернул прокурору дело киллера, обвиняемого в семи убийствах

Приморский краевой суд сегодня принял решение вернуть прокурору для устранения препятствий его рассмотрения уголовного дела в отношении Игоря Ковальчука, по версии следствия, члена ОПГ «Трифоновские», который обвиняется в совершении семи убийств. Одновременно крайсуд продлил срок содержания Ковальчука под стражей до 27 ноября. Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В информации ведомства не уточняются причины возвращения дела прокурору, но поясняется, что гособвинитель против этого возражал, а представитель одной из потерпевших, подсудимый и его защитник это решение поддержали. В прокуратуре Приморья не смогли предоставить оперативный комментарий. Адвокат Ковальчука на звонки «Ъ» не ответил.

Напомним, уголовное дело в отношении участника одной из самых влиятельных ОПГ Приморья «Трифоновские» Игоря Ковальчука было передано в суд в июле. Как следует из картотеки дела, состоялось уже несколько судебных заседаний.

По версии СКР, на счету Ковальчука семь убийств в Приморье, в том числе убийства совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным «Ъ», Ковальчук признает вину. Ранее, в прошлом году, был арестован предполагаемый лидер ОПГ «Трифоновские» — руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин.

Подробнее о деле Игоря Ковальчука читайте в материале «Ъ» «Киллер заслужил особый порядок».

Алексей Чернышев, Владивосток