Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд вернул прокурору дело киллера, обвиняемого в семи убийствах

Приморский краевой суд сегодня принял решение вернуть прокурору для устранения препятствий его рассмотрения уголовного дела в отношении Игоря Ковальчука, по версии следствия, члена ОПГ «Трифоновские», который обвиняется в совершении семи убийств. Одновременно крайсуд продлил срок содержания Ковальчука под стражей до 27 ноября. Об этом сегодня сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В информации ведомства не уточняются причины возвращения дела прокурору, но поясняется, что гособвинитель против этого возражал, а представитель одной из потерпевших, подсудимый и его защитник это решение поддержали. В прокуратуре Приморья не смогли предоставить оперативный комментарий. Адвокат Ковальчука на звонки «Ъ» не ответил.

Напомним, уголовное дело в отношении участника одной из самых влиятельных ОПГ Приморья «Трифоновские» Игоря Ковальчука было передано в суд в июле. Как следует из картотеки дела, состоялось уже несколько судебных заседаний.

По версии СКР, на счету Ковальчука семь убийств в Приморье, в том числе убийства совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева в 2001 году и учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002-м. По данным «Ъ», Ковальчук признает вину. Ранее, в прошлом году, был арестован предполагаемый лидер ОПГ «Трифоновские» — руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин.

Подробнее о деле Игоря Ковальчука читайте в материале «Ъ» «Киллер заслужил особый порядок».

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...