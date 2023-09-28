Шульгинов: быстро запрет на экспорт бензина не снимут

Министр энергетики России Николай Шульгинов предупредил, что ожидать быстрого снятия запрета на экспорт бензина не следует. Запрет будет действовать, пока ситуация на рынке не стабилизируется, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Шульгинов отметил, что Министерство энергетики совместно с другими ведомствами отслеживают ситуацию на рынке и готовы принять дополнительные меры. «Скажу одно: ожидания быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны — мера будет действовать столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен»,— сообщил министр.

Николай Шульгинов пояснил, что Минэнерго ищет баланс между интересами потребителей и поставщиков. Главной задачей перед ведомством стоит обеспечение топливом внутреннего рынка. «Но в этом вопросе также важен баланс интересов потребителей: как оптовых и розничных, так и собственно производителей топлива»,— заявил господин Шульгинов.

По словам министра, оптовые цены на топливо росли последние два месяца из-за валютных колебаний, снижения дисконтов по продажам российской марки Urals, роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Николай Шульгинов отметил, что изменение стоимости топлива на внутреннем рынке было вызвано увеличением экспортной альтернативы на нефтепродукты.

В Миниэнерго ожидают стабилизации рынка и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах. «Нефтяным компаниям даны соответствующие рекомендации»,— передал господин Шульгинов.

27 сентября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил регулировать топливный рынок по аналогии с тем, который сейчас действует на рынке удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка. Президент отметил, что, несмотря на снижение оптовых цен, в рознице стоимость бензина растет. На совещании вице-премьер Александр Новак предложил дополнительные меры — повысить пошлину на нефтепродукты для перекупщиков (тех, кто не производит топливо) с 20 тыс. до 50 тыс. руб. или же полностью запретить экспорт нефтепродуктов, которые были куплены на рынке.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться, но после корректировки правительства, которое разрешило экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, снова начали расти.

Подробнее о ситуации с топливом — в материале «В этот день мы заправляли как могли».

Александра Горошилова