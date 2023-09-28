Минэкономики: доля юаня в расчетах РФ со странами без учета КНР достигла 25%

В первом полугодии 2023 года 25% товарооборота России с другими странами без учета Китая обслуживалось в юанях, сообщили РБК в Минэкономики. По данным ведомства, в июле совокупная доля валют дружественных стран в российском экспорте достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте — 69% (33% в начале 2022 года).

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В министерстве уточнили, что основной валютой экспортных расчетов остается рубль, в этом году его доля выросла более чем в три раза и превысила 40%. При этом в ведомстве подчеркнули, что РФ рассчитывается в рублях даже с недружественными контрагентами.

Юань остается одной из наиболее значимых для России дружественных валют, отметили в Минэкономики. В первом полугодии 2023 года 75% товарооборота РФ и КНР обслуживалось в юанях, сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что средний оборот торгов рубль/юань вырос до 200 млрд руб. в день, то есть более чем в 100 раз с начала 2022 года. Сейчас на Мосбирже обращается 55 долговых инструментов в юанях объемом более 80 млрд руб., отметили в министерстве.

9 сентября МИД РФ сообщил, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превышает 80%. За восемь месяцев товарооборот РФ и КНР вырос на 32%. По данным ВТБ, за семь месяцев 2023 года расчеты среднего и малого бизнеса в юанях выросли в шесть раз год к году

Эрдни Кагалтынов