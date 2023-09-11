ВТБ: расчеты бизнеса в юанях выросли в шесть раз

За семь месяцев расчеты среднего и малого бизнеса в юанях выросли в шесть раз год к году, заявил старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Руслан Еременко. По его словам, платежи в национальных валютах зарубежных стран с начала года выросли в семь раз.

«Клиенты банка также активно пользуются возможностью размещения средств в китайской валюте — портфель депозитов с начала года вырос в три раза и составил 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток», — рассказал господин Еременко на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что в структуре платежей участников внешнеэкономической деятельности лидирует рубль, на который за семь месяце пришлось 80% в общем объеме расчетов. Доля юаня в трансграничных расчетах выросла с 4% до 18% год к году, в валютных платежах он занимает 85%, уточнил представитель ВТБ.

По данным банка, также в 5,7 раза вырос оборот в валютах стран СНГ. Среди них лидирует казахстанский тенге с долей более 50%, на втором месте — армянский драм (20%), далее белорусский рубль (15%) и азербайджанский манат (13%).

«Среди валют, вошедших в активное обращение ВЭД (внешнеэкономической деятельности) во второй половине прошлого года, по динамике лидирует индийская рупия. Операции в этой валюте во втором квартале текущего года увеличились в шесть раз по сравнению с предыдущим. Более чем в два раза выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах», — добавил Руслан Еременко.

МИД РФ на прошлой неделе сообщил, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превышает 80%. За восемь месяцев товарооборот РФ и КНР вырос на 32%. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел Евросоюз по объему торговли.

Лаура Кеффер