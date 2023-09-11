Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ: расчеты бизнеса в юанях выросли в шесть раз

За семь месяцев расчеты среднего и малого бизнеса в юанях выросли в шесть раз год к году, заявил старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Руслан Еременко. По его словам, платежи в национальных валютах зарубежных стран с начала года выросли в семь раз.

«Клиенты банка также активно пользуются возможностью размещения средств в китайской валюте — портфель депозитов с начала года вырос в три раза и составил 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток», — рассказал господин Еременко на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что в структуре платежей участников внешнеэкономической деятельности лидирует рубль, на который за семь месяце пришлось 80% в общем объеме расчетов. Доля юаня в трансграничных расчетах выросла с 4% до 18% год к году, в валютных платежах он занимает 85%, уточнил представитель ВТБ.

По данным банка, также в 5,7 раза вырос оборот в валютах стран СНГ. Среди них лидирует казахстанский тенге с долей более 50%, на втором месте — армянский драм (20%), далее белорусский рубль (15%) и азербайджанский манат (13%).

«Среди валют, вошедших в активное обращение ВЭД (внешнеэкономической деятельности) во второй половине прошлого года, по динамике лидирует индийская рупия. Операции в этой валюте во втором квартале текущего года увеличились в шесть раз по сравнению с предыдущим. Более чем в два раза выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах», — добавил Руслан Еременко.

МИД РФ на прошлой неделе сообщил, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превышает 80%. За восемь месяцев товарооборот РФ и КНР вырос на 32%. Помощник президента РФ Максим Орешкин называл Китай ключевым российским партнером, который обошел Евросоюз по объему торговли.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...