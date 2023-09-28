Спрос на специалистов атомной промышленности возрос в Петербурге на 56%

Количество вакансий по поиску работников-атомщиков в Санкт-Петербурге увеличилось на 56% за год. Компании разместили более 1500 предложений по трудоустройству, подсчитали в hh.ru.

Петербург расположился на второй строчке среди городов-лидеров по числу опубликованных вакансий, на город приходится 20,3% от общего объема по стране. В десятку также вошла Ленинградская область. С начала 2023 года в работодатели региона открыли более 300 предложений, это 97% превышает показатель за аналогичный период прошло года.

В целом по России наблюдается рост заработной платы работников-атомщиков. На данный момент медианная сумма предложения доходит до 90 тыс. рублей. Она повысилась на 9500 относительной предлагаемого уровня дохода 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на 16% вырос спрос на фармацевтов.

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