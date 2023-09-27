Спрос на фармацевтов в Петербурге за год вырос на 16%

Специалисты в области фармацевтики стали более востребованы в Санкт-Петербурге, количество открытых вакансий для их трудоустройства возросло на 16%, подсчитали аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2023 года на платформе для поиска работы разместили более 1,5 тыс. объявлений для найма фармацевтов — это 40% от общего объема вакансий по Северо-Западному федеральному округу. В целом по стране также отмечается рост спроса на специалистов (+17%).

Вместе с тем наблюдается дефицит кадров. В Петербурге на одну вакансию приходится 2,4 кандидата. Тогда как нормой для рынка труда является показатель в 6-9 резюме на вакансию. В тоже время работодатели увеличили зарплаты фармацевтам, в прошлом году за один месяц работы они были готовы заплатить 57 471 — 68 966 руб., а в 2023 году — 63 000 — 80 000 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 55% опрошенных работников не берут больничный в случае болезни.

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